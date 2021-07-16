Mersin ve Hatay'da orman yangını; söndürme çalışmaları sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Hatay'ın Hassa ilçesinden geldi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü iki kentte alevlerle mücadeleye devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı ile Hassa'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Her iki ilçedeki yangınlara, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve karadan müdahale devam eden Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.