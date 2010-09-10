-MERSİN VE ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ MERSİN (A.A) - 10.09.2010 - Mersin ve Adana'da izinsiz gösteri düzenleyerek polise taş ve maytap atan gruplara müdahale edildi. BDP Merkez Akdeniz İlçesi teşkilatı üyeleri, Şevket Sümer Mahallesi'nde seçim otobüsüyle mahalle içerisinde halkın da katılımıyla tur attı. Daha sonra parti binası önünde toplanan gruba, BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz ve Akdeniz Belediye Fazıl Türk hitap etti. Konuşmaların ardından dağılan gruptan ayrılan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kişiler, izinsiz gösteri yapmak amacıyla tekrar bir araya geldi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, polise taş ve maytap attı. Bunun üzerine mahallede tedbir alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, gruba müdahale etti. Gaz bombalarının da kullanıldığı olaylarda, 3 kişi gözaltına alındı. Grup ise, ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polis, muhtemel izinsiz gösterilere karşı önlem almaya devam ediyor. -ADANA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ Adana'da da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 2. Sokak'ta toplanan grup, izinsiz gösteri yapmak istedi. Molotofkokteyli, taş ve maytap atan grup, kendilerine müdahale eden polis ekiplerine havai fişekli saldırıda bulundu. Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin panzer ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) eşliğinde müdahale ettiği grup, ara sokaklara dağıldı. Bu sırada bazı göstericiler yakalandı ve gözaltına alındı. Bu arada, dağılan göstericiler zaman zaman mahalle aralarında toplandılar. Güvenlik güçleri, muhtemel izinsiz gösterilere karşı önlem aldı.