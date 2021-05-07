Mersin Taşucu Limanı özelleştiriliyor

Mersin Taşucu Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 40 yıl süreyle işletme hakkı verilmesi, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Son teklif verme tarihi 8 Eylül 2021 olarak belirlenen özelleştirmede geçici teminat miktarı 20 milyon TL olarak belirlendi. İhale için teklif verecek şirket ya da ortak girişim grupları için ihale dokümanını alırken gizlilik taahhüdünde bulunması da gerekiyor. İhale yerli ve yabancı yatırımcılara açık.

Balıkçı barınağı, yat limanı, rıhtım ve gümrüklü alan, uluslararası liman bölgesi olmak üzere dört bölümden Taşucu Limanı'ndan uluslararası seferler yapılıyor. Kuzey Kıbrıs'a seferlerin düzenlendiği limanda, özellikle yaz aylarında yatlar ile günübirlik gezi tekneleri de hizmet veriyor.

İlk olarak SEKA Taşucu Limanı olarak faaliyete geçen liman daha önce Sümer Holding'e, sonra da Türkiye Denizcilik İşletmesi'ne verilmişti. Liman sonraki süreçte özelleştirme kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi'ne devredilmişti.

62,2 milyar dolar özelleştirme geliri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda 1986 ile 2003 yılları arasında özelleştirmelerden 8,2 milyar dolar, AKP iktidarları döneminde özelleştirmelerin hız kazandığı 2004 ile 2020 yılları arasında ise 62,2 milyar dolar gelir sağlandığı ifade edildi. 2020 yılında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları ile iki hidroelektrik santral, bir liman ve muhtelif sayıdaki taşınmazın ihale işlemlerinin tamamlandığı ve 22 milyon dolar tutarında gelir elde edildiği açıklandı.