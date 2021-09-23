Mersin Taşucu Limanı, 684 milyon TL'ye özelleştirildi

Mersin Taşucu Limanı'nın işletme hakkını Cey Grubu ortak girişimi 684 milyon liraya 40 yıllığına aldı.

Taşucu Limanı ve art alanlarının özelleştirilmesi ihalesini Mersin'de ki Cey Grubu ortak girişimi 684 milyon liraya limanın işletme hakkını 40 yıllığına aldı ve limanın arkasındaki 714 bin 200 metrekarelik alanın yeni sahibi oldu.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Samsun Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi'ni işleten Cey Grubu ortak girişiminin hedefinin alan üzerinde serbest bölge kurmak olduğu ifade ediliyor.

Cey Grubu ortak girişimi ihaleyi aldı

2003’te özelleştirme kapsamına alınan, 2017'de Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne geçen Taşucu Seka Limanı ve art alanı, 18 yıl sonra özelleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Taşucu Limanı'nın ve liman geri sahasında yer alan 714 bin 200 metrekare yüzölçümlü “sanayi tesis alanı” imarlı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin bir bütün halinde özelleştirme ihalesine çıktı.

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş, Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş, Saray Holding A.Ş ve Cey Grubu ortak girişimi teklif verdi. Saray Holding ve Toros Tarım ihalede 600 milyona kadar çıkıp ikinci turda çekildi. İkinci turda Albayrak 679 milyon, Cey Grubu ortak girişimi 684 milyon teklif sundu. Böylece ihaleyi Mersinli Cey Grubu ortak girişimi kazandı.

Samsun Limanı'nı da işletiyor

Limanın işletme hakkını 40 yıllığına alan Mersinli iş insanı Ali Avcı'nın sahibi olduğu Cey Grubu aynı zamanda Mersin Serbest Bölge ve Samsun Liman İşletmesi'ni de yürütüyor.

Lojistik alanında Mersin'in en köklü firmaları arasında yer alan Cey Grubu ortak girişimi Taşucu Limanı işletmesinin yanı sıra art alanında yer alan ve imar planlarında “sanayi alanı” olarak işaretlenen geniş arazinin de sahibi oldu.