Mersin Tabip Odası: Sağlık çalışanları ölmeye devam ediyor

Mersin Tabip Odası, pandemi ve aşılama sürecine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Pandemi, mutant virüs tartışmalarıyla yeni bir döneme girerken sağlık çalışanları ölmeye devam ediyor” denildi. Ayrıca, Mersin’de toplam 9’u hekim toplam 27 sağlıkçının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Basın açıklamasında, “Pandemi, mutant virüs tartışmalarıyla yeni bir döneme girerken sağlık çalışanları ölmeye devam ediyor. Mersin’de 18’inci sağlık çalışanını, dokuzuncu hekim arkadaşımızı da yitirdik. Dr. Necmi Arslan, çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı’ndan emeklilik dilekçesi verdikten bir hafta sonra yatırıldığı hastanede 9 Şubat tarihinde vefat etti” denildi.

Mersin’in en çok vaka görülen iller arasında olduğu ve Mersin’in yüz binde 90 olarak görülen vaka oranı ile ciddi bir tehlikenin içerisinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu oran da Mersin Tabip Odası olarak bir yıldan bu yana Mersin için alınması gereken önlemlerde ne denli haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir” denildi.

" ASM’de yeteri kadar personel görevlendirilmeli"

Mersin Tabip Odası’nın açıklamasında “Filyasyon ekiplerinin belirlediği mutant virüs sayıları da mutlaka ayrıca açıklanmalıdır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Aşılama ile ilgili sorunun ASM’lerde çözümü için öncelikle ve çok acil olarak her ASM’ye yeteri kadar sağlık çalışanı görevlendirilmeli, fiziki şartları yetersiz olan ASM’lerin genişletilmesi için acil önlem alınmalı, aile hekimlerinin iş yükünü azaltacak önlemler acilen alınmalı, aşı randevuları en az 15 dakika arayla olmalı, ayrıca salt aşı yapmakla görevli istasyonlar şehrin değişik noktalarına acilen inşa edilmelidir. Tüm bunların yanı sıra ASM’lerin kamulaştırılması sağlık bakanlığının programına dahil edilmelidir.

İlçelere özel önlem

Hükümetin pandemide yeni kararlar almış olmasını ve özellikle illerde haftalık sayıların ve oranların açıklanmasını olumlu ama yetersiz ve geç kalmış bir karar olarak değerlendiriyoruz. Pandemi sürecinin başından bu yana il ve ilçe vaka sayılarının açıklanmasını ve illere, hatta ilçelere özel önlemlerin alınmasını savunmamıza ve bu konuda girişimlerde bulunulması için oldukça fazla uyarıda bulunmamıza rağmen önerilerimizin bir kısmının, pandeminin birinci yıl dönümünde yapılması ciddi bir eksikliktir.”