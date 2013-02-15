Mersin Tabip Odası Başkanı: Bebekler dinlerine göre fişleniyor!



Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, Sağlık Bakanlığı'nın yeni doğan bebekleri 'dinlerine göre fişlediği'ni söyledi.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, Sağlık Bakanlığı ’nın yeni doğan bebekleri kayda alırken fişlediğini söyledi.

Mersin Tabip Odası’nda, Aile Hekimleri Derneği üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarına tepki gösterdi. Yeni doğan bebeklerin tarama amaçlı kan örneklerinin alındığını belirten Galip Kırıcı, "Sağlık Bakanlığı formlarında bebeklerin dini de soruluyor.

Serkan Avcı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, anne ve babalar ’Bebeğin kalıtımsal hastalıkları için dinin imanın ne alakası var’ diyerek tepki gösteriyorlar. Diyebiliriz ki fişleme yeni doğanlara kadar yaygınlaştırıldı" dedi. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasına bir türlü anlam veremediğini söyleyen Dr. Kırıcı daha sonra şu görüşlere yer verdi, "Sağlık Bakanlığı’nın attığı bu son adımın, kişilerin inancını sorgulama ya da özel yaşamlarına müdahale etme amaçlı olduğu düşünülürse, hiçbir bilimsel değerin sınırları içerisine giremeyecek bu girişimin, yine sağlığın piyasalaşması açısından yeni bir adım olduğu ve doğrudan, annelerin, yeni doğanların fişlenmesi ve izlenmesi yoluyla bu amaca hizmet edeceğinden kuşkulanmakta ne kadar haklı olduğumuz görülecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonra atacağı her adımın, kişilerin inancı ve özel yaşamı ile ilgili doğrudan bilgi edinme yerine, daha nitelikli, etik ve bilimsel değerlerle hazırlanmış, meslek odalarının onayı alınmış, ilgili tüm demokratik kurumlara danışılmış bir şekilde topluma sunulmasının çok daha doğru olduğunu belirtiyor ve Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha uyararak bu uygulamadan bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz."