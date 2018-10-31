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Mersin polisi kaçak akaryakıta izin vermedi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonda 5 bin 250 litre karışımlı, markersiz akaryakıt ele geçirdi

31 Ekim 2018 11:40

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de polis ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonda 5 bin 250 litre karışımlı, markersiz akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler farklı adreslere iki ayrı operasyon yaptı. Operasyonda 5 bin 250 litre karışımlı, markersiz akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el konulurken, olayla ilgili olarak S.B. gözaltına alındı. Zanlının Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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