Mersin Polifonik Korolar Derneği'ne ödül

Mersin Polifonik Korolar Derneği Yetişkinler Korosu, Rusya'da düzenlenen "The Singing World Korolar Festivali"nde, "İlahi Aşk" adlı Rus şarkısı ile Sololu Yapıt Seslendirme Dalında üstün başarı jüri özel ödülüne layık görüldü.



Müziği meslek olarak seçmeyen, ancak yaşatmak isteyen insanları bir çatı altında birleştirip çok sesli koro müziği yapabilmelerine olanak sağlamak ve böylelikle de çağdaş, evrensel, polifonik (çoksesli) müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1998 yılında kurulan Mersin Polifonik Korolar Derneği, başarı çıtasını uluslararası arenada sürdürüyor.



Mersin Polifonik Korolar Derneği Başkanı Selma Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Yetişkinler Korosu'nun, Rusya'nın St. Petersburg kentinde 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "7. The Singing World Korolar Festivali ve Yarışmasında", repertuvarlarında bulunan "İlahi Aşk" adlı Rus şarkısı ile Sololu Yapıt Seslendirme Dalında üstün başarı jüri özel ödülünü aldığını belirtti.



Şef Alexei Vinogradski'nin yönettiği Yetişkinler Korosu'nun repertuvarı, disiplini ve performansı ile Rusya'nın yanı sıra diğer ülkeler müzik otoritelerince takdirle izlendiğine işaret eden Yağcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Koromuzun jüri özel ödülünü alması ile binlerce seyirci Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını ayakta alkışladı. Türkiye'nin ilk kez katıldığı yarışmada, amatör duygularla oluşturulan yetişkinler korosunun başarısına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Başarılarımızın devamını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Öte yandan gala gecesinde 'Niksarın Fidanları' türkümüzü çoksesli olarak sunduk. Festival konserinde Yunus Emre Oratoryosundan örnekler verdik, Anadolu ezgilerini seslendirdik. Başkonsolosluğumuzun davetlisi olarak yaptığımız tanıtım konserinde ise ayakta alkışlandık. Rus gazetecilerinin koromuz hakkında detaylı bilgi istedikleri konsolosluğumuzca bize iletildi. Ayrıca, çok iyi bir tanıtım yaptığımızı, önümüzdeki yıl bizi yine beklediklerini söylediler."

Yağcı, açıklamasında ayrıca 2004'te Almanya'nın Neustadt ve Mannheim kentlerinde çeşitli konserler veren koronun, 2005'te de Çek Cumhuriyeti'nin Olomouc kentinde düzenlenen korolar festivali ve yarışmasında bronz madalya kazandığını anımsattı. (AA)

