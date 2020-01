Mersin New City konutları, EVOMAX kazanları tercih etti

İstanbul, 21 Eylül (DHA) – Duvar tipi yoğuşmalı kazan ısıtma pazarının Türkiye‘deki aktif oyuncularından biri olan EVOMAX’ın, tercih edildiği prestijli marka projelere New City de eklendi. Termo Teknik, Mersin’de yürütülen New City Projesi’nin ısıtma ihtiyacının belirlenmesinden, projelendirilmesine kadar tam destek verdi. Böylece, bir yandan inşaat için en uygun ısıtma seçeneği sunulurken, bir yandan da enerji verimliliğine katkıda bulunuldu. Termo Teknik, EVOMAX kazanları tercih eden yetkili satıcıları ve müteahhitlere geniş teknik destek veriyor.

New City konutlarında, 2 blok içinde bulunan 300 m2 genişliğinde 86 adet dairenin ısıtılması kazan dairesinden sağlanıyor. Projede, binanın ısıtılmasında alüminyum radyatör kullanılırken, ısıtma için gerekli olan sıcak su her blok için 1500 litrelik 2 adet sıcak su boylerleri ile tedarik ediliyor.

Yüksek kapasite kazan seçimi ile alan tasarrufu

Kazan dairesindeki minimum alan kullanım gerekliliği nedeniyle EVOMAX 160 kW yüksek kapasiteli kazanlar tercih edildi, böylelikle kullanılan kazan adedi azaltılarak, kazan dairesi alanından en verimli şekilde yararlanıldı.

İki bloğun mahal ısıtmasının 4 adet EVOMAX 160 kW kazan ile sağlandığı New City’de binanın ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yönetmek amacıyla kaskad kontrol paneli uygulaması yapıldı, böylece kontrol panelinin 4 adet kazanı anlık ihtiyaca göre aynı anda kontrol etmesi sağlandı.

Farklı Isı İhtiyaçları için Farklı kapasite seçenekleri

EVOMAX kazanlar, işletme maliyetlerini düşük tutmak için yüzde 110 verim oranına kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 42, 65, 90, 105, 125 ve 160 kW kapasite seçeneklerine sahip EVOMAX kazanlar, ısı ihtiyacına bağlı olarak 15 adete kadar tek bir kontrol paneli üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ayırt edici özellikler

Farklı ısıtma ihtiyaçlarına uyumlu çalışma özelliği, kompakt boyutları ile az yer kaplamasının yanında, uzaktan kontrol ve yüksek verim gibi kullanım özellikleri Termo Teknik EVOMAX kazanların tercih edilmesinde en önemli nedenlerden.

Sistem tasarım desteği

2013 yılından bu yana EVOMAX kazanları Türk tüketicisine sunan Termo Teknik; ihtiyaç duyulan ısıtma sisteminin ve kapasitesinin hesaplanmasından sistem tasarımına, ürünlerin seçilmesinden montaj aşamasına dek proje danışmanlığı hizmetiyle, satış sonrasında da konusunda uzman teknik servisi ile EVOMAX’ı tercih eden projelere destek veriyor. Ayrıca üç yıllık parça ve bakım garantisi EVOMAX kazanların gerek kullanıcı, gerekse proje sahipleri tarafından en sevilen özelliklerinden.

Maksimum enerji tasarrufu

Kaskad sisteminde gerekli ısı ihtiyacını karşılamak ve yüksek verim değerinden faydalanmak için toplam kapasite kazan sayısına bölünerek tüm kazanların eş zamanlı ve aynı kapasitede devreye girmesi sağlanıyor. İhtiyaca göre kapasite değerleri yüzde 100‘e kadar yükselebiliyor. Sıcak yerleşim bölgelerinde, bahar aylarında tesisatta dolaşan suyun sıcaklığını sensörler vasıtası ile algılayan kazanlar kapasitesinin yüzde 20 sine kadar düşerek 30 kW olarak çalışabiliyor, bu sayede maksimum enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Projede kazanların kontrol panelinde gün içerisinde farklı zamanlarda aktif olacak şekilde 3 farklı sıcaklık değeri girildi. Kazanların ısıtma eğrileri de bölgenin coğrafi sıcaklık değerlerine göre belirlendi.