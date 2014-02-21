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Yaşam

Mersin Limanı'nda 110 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adana ve Mersin'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

21 Şubat 2014 16:51

Hikmet Durgun/ Mersin

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 110 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adana ve Mersin'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Mersin Limanı'na Kolombiya'dan gelen bir gemiden bırakılan konteynerde arama yapıldı. Arama sonucunda konteyner içinde 110 kilo kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan uyuşturucu ile ilgili İstanbul'da askerlik yapan bir er dahil 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Adana Ağır Ceza Bölge Mahkemesi'ne sevk edildi.

 

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