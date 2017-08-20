Mersin Kızkalesi plajına 'Mavi Bayrak'

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde bulunan tarihi ve turistik Kızkalesi Beldesi\'nin, halk plajına törenle \'mavi bayrak\' çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. Kızkalesi halk plajında mavi bayrak alabilmek için gerekli 33 kriteri yerine getirerek, plaja ilk mavi bayrağı kazandırdı. Sahilde düzenlenen törende mavi bayrağı göndere çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

\"Sahillerin bir an evvel Büyükşehir Belediyesi\'ne tahsis edilmesini ve tek elden bu bölgede vatandaşlarımızın denize girmesini sağlamak üzere bir görev talebinde bulunduk. Tahsis edilen yerlerde bizim amacımız Mersin sahillerinin tamamını mavi bayraklı hale getirmek. Plajlar konusunda bu bir ilk. İnşallah son da olmayacak. Biz bundan sonra da bu gayretlerimizi sürdüreceğiz ve bize tahsis edilen yerlerin tümünü mavi bayraklı hale getireceğiz. Şu anda otellerimizde mavi bayraklar var ama, sahiller olarak bu bir ilk ve son da olmayacak. Bundan sonra devam edecek.\"

SU \'A\' KALİTE

Gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayrak, Kızkalesi sahilindeki çekiciliği de arttırdı. Plajlardaki yüzme suyu kaliteleri mükemmel, iyi ve kötü olarak değerlendirmeye tabi tutulurken, Kızkalesi sahilinden alınan numuneler ve yapılan analizler sonucunda sahilin yüzme suyu kalitesi \'A\' kalite olarak değerlendirildi.

NELER YAPILDI

Beldede en az bir mavi bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunması şartı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan \'Engelli Plajı\' ile engelli bireyler, denizin keyfini artık hiçbir engel olmadan doyasıya çıkarabiliyor. Aynı zamanda mavi bayrağın bulunduğu noktada engelli tuvaleti, erişim rampası ve şezlonglardan da engelli bireyler faydalanabiliyor.

Çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığı altında sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir kriterine uygun olarak, Büyükşehir Belediyesi 5 etkinlik düzenleyecek. Bunlardan ilkini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sigara izmariti toplama etkinliği ile çevre temizliğine dikkat çekerken, plaj kullanıcıları ile birlikte toplanan izmaritler pet şişeler ile sahilde sergileniyor. Kalan 4 etkinlik de bu sezon boyunca yapılacak

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