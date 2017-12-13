MERSİN, (DHA)- MERSİN Uluslararası Müzik Festivali\'ndeki (MUMF) beste yarışması bu yıl, \'Mersin, Kelebeklerine Ezgi Arıyor\' sloganıyla gerçekleştirilecek.

MUMF\'un 8\'inci beste yarışmasına başvurular başladı. Yarışma ile ilgili olarak MUMF\'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde var olan 450 kelebek türünün 150 kadarının Mersin\'de yaşadığına dikkat çekildi. Mersin\'in kültürel ve doğal zenginliklerinin öne çıkartılması amacıyla festival kapsamında düzenlenen beste yarışmasının bu yıl, \'Mersin, Kelebeklerine Ezgi Arıyor\' sloganıyla kelebek habitatı açısından zengin Mersin doğasına ithafen gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

\"Mersin Kanlıdivane kelebeklerinin konu alınacağı ve klarnet dörtlüsü formunda düzenlenen yarışmada başvurular, 20 Mart 2018 mesai bitimine kadar sürecek. Yarışma sonucu, 2018 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve finale kalan eserlerin seslendirileceği konserle halka açık oylama sonucunda belirlenecek. Yarışmada, toplamda 10 bin TL para ödülü dağıtılacak. Kanlıdivane Antik Bölgesi ise tarımsal ilaçlamadan uzak tutularak korunmuş bir bölge olması nedeniyle tek başına 60 çeşit kelebeğin yaşam alanıdır. Kelebek habitatı açısından olağanüstü değere sahip Mersin doğasına ithaf edilen yarışmaya, her yaştan her türlü artistik ve akademik geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Adaylar yarışmaya ayrı başvurular halinde farklı rumuz ile birden fazla eser ile katılabilirler. Tema, Kanlıdivane kelebekleri konu alınarak çalışılacaktır.\"



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