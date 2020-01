Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak istifa etti

Mustafa İNSAN/ MERSİN,(DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mersin İdmanyurdu\'nda Başkan Mahmut Karak, Macit Özcan Spor Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz olmak üzere kentin siyasetçilerine, mülki amirlerine ve iş dünyasına serzenişte bulunan Mahmut Karak, kulübün geldiği durumun içleri acısı olduğunu vurguladı.

Mersin İdmanyurdu\'nun toplamda 48 puan silinme durumu olduğunu ifade eden Karak, \"Puan silinmesini önlemek için borçlarımızı düşürüp ödemeye çalışıyoruz ama kimseden yardım gelmiyor. Kulübe sahip çıkılırsa bu sorun çözülebilir yoksa kulüp daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Eğer kulübe sahip çıkılsaydı bugün bu konumda olmazdık. 100 milyonluk borcu kaldırmamız mümkün değil. Kulübümüzün hiç bir geliri yok. Bu kulübe yardım etmeyen herkes bunun vebalini ödemeli\" dedi.

\"İDMANYURDU İÇİN ÇALDIĞIM HER KAPI YÜZÜME KAPANDI\"

Transfer tahtası açılırsa aday olacağını daha önce söylediğini kaydeden Karak, \"Dik duruşumuzu hiç bozmadık ve bu kulübe tek kuruş borç yaptırmadık. Serzenişimiz hep bu kulüp için oldu. Artık İdmanyurdunu\'nun fişi çekildi. Yaptıkları borçları ve hataları bizim üstümüze atmaya kalktılar. Bugün itibarıyla kulüp başkanlığında istifa ediyorum. Mülkü amirlerin ve yerel yöneticilerin bu kulübü sahipsiz bırakmalarından dolayı istifamı veriyorum. İdmanyurdu için çaldığım her kapı yüzüme kapandı. Kongreye daha 3 gün var ancak her hangi bir aday da yok. İnşallah değişen bir belediyecilik ve siyasi anlayışla bu kulüp tekrardan ayağa kalkar. Mevcut belediye ve siyasi anlayışla Mersin İdmanyurdu ayakta duramaz\" diye konuştu.

\"BELEDİYE BAŞKANININ KULÜBÜ SAHİPLENME DUYGUSU YOK\"

Konuşmasının devamında da sitemini sürdüren Karak, şöyle konuştu: \"Bizim başarımız buradaki siyasilerin de başarısı olacaktı ancak maalesef olmadı. Onların ilgisizliği nedeniyle maalesef kulüp bu konuma geldi. Mevcut belediye başkanı da bu konuda çok başarısız. Mersin doğumlu biri olarak bu kadar dikta ve görüşmeye kapalı bir belediye başkanı daha görmedim. Bir sahiplenme duygusu bile yok bu kulübe karşı. Bunun hesabını sandıkta verecektir. Devran bir gün döner. Onlar nasıl ki bizim başarısızlığımız için çalıştıysa ben de bu anlayışla bir daha kazanmasın diye elimden geleni yapacağım.\"

