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Spor

Mersin İdmanyurdu kalecisi Hasan, 4'üncü golün ardından sahayı terk etti

Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor: 0-8 İbrahim MAŞE / MERSİN, DHA) STAT: Mersin HAKEMLER:  Necati Selçuk Şahin (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Arif Dilmeç (xx) MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (x) - (Dk

08 Nisan 2018 20:11

Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor: 0-8

İbrahim MAŞE / MERSİN, DHA)

STAT: Mersin
HAKEMLER:  Necati Selçuk Şahin (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Arif Dilmeç (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (x) - (Dk. 38 Dursun Cem Ateş x), Kudbettin Oğrak (x), Emrah Özyaylaz (x), Veysel Mercan (x) - (Dk, 52 Mustafa Çiçekli x), Mert Arabacı (x), Batuhan Yarbaşar (x) - (Dk. 67 Abdurrahman Türkmen x), Emir Kaan Gültekin (x), Hüseyin Dalmış (x), Emre Güney Aras (x), Emre Can Dönmez (x), Oğuz Can Yorulmuş (xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xx) - (Dk. 75 Mahmut Demirgan x), Gencay Erten (xxx) - (Dk. 62 Mehmet Kodes x), Doğukan Bad (x), Atakan Arslan (xx), Ahmet Devret (xxx), Dede Çelik (x), İsmail Ayaz (xx) - (Dk 46 Bilal Gülden x), Serkan Çalık (xxxx), Erkan Yetişmiş (x), Murat Akçay (x), Kubilay Akyüz

SARI KARTLAR: Batuhan  Yarbaşar, Kudbettin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Serkan Çalık (Eyüpspor)
GOLLER: Dk. 17 ve 25 (P) Gencay Erten, Dk. 21 Atakan Arslan, Dk. 36 Ahmet Devret, Dk. 49 Kubilay Akyüz, Dk. 62 ve 68, 83 Serkan Çalık (Eyüpspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 30\'uncu haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Eyüpspor\'a 8-0 mağlup oldu. Mersin İdmanyurdu kalecisi Hasan Daş, dördüncü golün ardından aleyhinde tezahürat yapan taraftara sinirlenerek 38\'nci daikakada sahadan ayrıldı.

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