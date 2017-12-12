Mersin İdmanyurdu Başkanı İzol: "Düşersek de şerefimizle düşeriz"

Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)

Mersin İdmanyurdu Başkanı Hamit İzol, takımın ligden çekilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, \"Ligden düşersek de şerefimizle düşeriz. Mücadelemizi son maça kadar sürdüreceğiz\" dedi.

Geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü kongrede Mersin İdmanyurdu başkanlığına seçilen Hamit İzol, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında görevde oldukları 1 aylık süreyi değerlendirdi. Bazı medya organlarında ve sosyal medyada sözlerinin çarpıtıldığını ya da kendisine ait olmayan sözler üzerine yorumlar yapıldığını kaydeden İzol, \"Kongrede söylediğimiz planlarda değişiklik yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Alacaklılarla görüştüğümüzde \'alacağınızın yüzde 20\'sini alın, gerisinden vazgeçin\' demiştik. Birkaç maç peş peşe kaybettik. Şimdi yüzde 5\'ini alın diyoruz. Takımın hali ortada. Benim de elimde sihirli değnek yok. Ben bu kulübü yapılandırmak için geldim. Ben kongrede takımı Süper Lig\'e çıkaracağım demedim ki. Keşke Süper Lig\'e hiç çıkmasaydık da borcumuz harcımız olmadan 2\'nci Lig\'de kalsaydık. Göreve geldikten sonra düşündüğümüzün yarısını yaptık. Bir kere tasarruf tedbirlerini uyguladık. Kulübümüz şu an ayda 120 bin lira tasarruf ediyor. Futbolcu ve teknik adam paralarını ödüyoruz. Alacaklılarla görüşmelerimiz de sürüyor\" dedi.

Şubat ayında yapılacak olağan kongrede tüzük değişikliğine gideceklerini ve hiçbir başkan ya da yönetim kurulu üyesinin kulübü borçlandıramayacağı bir sistem kuracaklarını söyleyen Hamit İzol, mevcut durumda kulüpteki tüm para akışının banka hesapları yoluyla yapıldığını, eski başkanlardan Ali Kahramanlı\'nın alacağının bir kısmından vazgeçeceğini söyledi.

Takımın 3\'üncü Lig hazırlıklarını şimdiden yapması gerektiğine işaret eden İzol, bir gazetecinin, \'Takımın ligden çekilmesi mümkün mü? şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

\"Böyle bir şey mümkün değil. Mersin\'e, Mersin İdmanyurdu\'na yakışmayan bir tavır olur. Havlu atarsak şehre ihanet etmiş oluruz. Onun için biz kanımızın son damlasına kadar oynayacağız. Ligden düşersek de şerefimizle düşeriz. Mücadelemizi son maça kadar sürdüreceğiz.\"

Mersin İdmanyurdu Başkanı Hamit İzol, Mersin\'de oynanan Amed maçının olaylı geçtiğini de hatırlatarak, ligin ikinci yarısında Diyarbakır\'da oynanacak Amed - Mersin İdmanyurdu maçına, iki şehir arasındaki kardeşlik ve dostluğu göstermek için bütün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gideceklerini söyledi.

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