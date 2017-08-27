Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif: 0-7

Mustafa İNSAN/MERSİN (DHA)

STAT. Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Ogün Kamacı (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emer (x)- Mesut (x), Kubettin (xx), Emrah (x), Mahmut (x), Bekir (x) (Dk.70 Abdurrahman x) Emre (xx), Nurullah (xx), Furkan (xx) (Dk.70 Ahmet Bener x) Gökhan (x), Yiğit (x) (Dk.82 Mert)

AMED SPORTİF: Zülküf (xx)- Cumhur (xx), Timur (xxx) (Dk.44 Tahir x) Şahin (xx), Mehmet (xxx), Oğuz (xxx), Efe Halil (xxx), İlter (xx) (Dk.64 Mansur x), Deniz (xxx), Abdullah (xxx) (Dk.74 Selçuk xx), Mazlum (xx)

GOLLER: Dk.33 Şahin, Dk.45, 62 ve 64 Timur, Dk.75 Deniz Naki, Dk.79 ve Dk.83 Selçuk (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Furkan, Bekir (Mersin İdmanyurdu)

TFF 2\'nci Ligi Kımızı Grup’ta Mersin İdmanyurdu sahasında, Amed Sportif\'e 7-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 26\'ıncı dakikasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki\'ye saldırdı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alındı.

33\'üncü dakikada Deniz’in sağ köşe noktasından kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topa yükselen Şahin’in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45\'inci dakikada Deniz’in pasıyla ceza alanına giren Timur, kaleci Yunus Emre’yi de geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 0-2

62\'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Timur, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

64\'üncü dakikada Mehmet Sıddık’ın pasıyla ceza alanına içinde topla buluşan Timur topu ağlara gönderdi: 0-4.

75\'inci dakikada Mehmet Sıddık’tan topu alan Deniz Naki kafa ile topu filelerle buluşturdu: 0-5.

79\'uncu dakikada Timur’un kestiği topla ceza alanı içinde buluşan Selçuk’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-6.

83\'üncü dakikada kazandığı topla ceza alanına sokulan Selçuk’un yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-7.



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