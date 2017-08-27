T24 LogoT24 Logo
Spor

Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif: 0-7

Mustafa İNSAN/MERSİN (DHA) STAT

27 Ağustos 2017 01:25

Mustafa İNSAN/MERSİN (DHA)
STAT. Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mücahit Değirmenci  (xx), Ogün  Kamacı  (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emer (x)-  Mesut  (x), Kubettin  (xx), Emrah  (x), Mahmut (x), Bekir  (x) (Dk.70 Abdurrahman x)  Emre (xx), Nurullah (xx), Furkan (xx) (Dk.70 Ahmet  Bener x)  Gökhan (x), Yiğit  (x) (Dk.82 Mert)
AMED SPORTİF: Zülküf (xx)- Cumhur (xx), Timur (xxx) (Dk.44 Tahir x) Şahin (xx), Mehmet (xxx), Oğuz (xxx), Efe Halil (xxx), İlter (xx) (Dk.64 Mansur  x), Deniz (xxx), Abdullah (xxx) (Dk.74 Selçuk xx), Mazlum (xx)
GOLLER: Dk.33 Şahin, Dk.45, 62 ve 64 Timur, Dk.75  Deniz Naki, Dk.79  ve Dk.83 Selçuk (Amed Sportif)
SARI KARTLAR: Furkan, Bekir (Mersin İdmanyurdu)
TFF 2\'nci Ligi Kımızı Grup’ta Mersin İdmanyurdu sahasında, Amed Sportif\'e 7-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 26\'ıncı dakikasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki\'ye saldırdı. Naki\'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alındı.
33\'üncü dakikada Deniz’in sağ köşe noktasından kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topa yükselen Şahin’in kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
45\'inci dakikada Deniz’in pasıyla ceza alanına giren Timur, kaleci Yunus Emre’yi de geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 0-2
62\'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Timur, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.
64\'üncü dakikada Mehmet Sıddık’ın pasıyla ceza alanına içinde topla buluşan Timur topu ağlara gönderdi: 0-4.
75\'inci dakikada Mehmet Sıddık’tan topu alan Deniz Naki kafa ile topu filelerle buluşturdu: 0-5.
79\'uncu dakikada Timur’un kestiği topla ceza alanı içinde  buluşan Selçuk’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-6.
83\'üncü dakikada kazandığı topla ceza alanına sokulan  Selçuk’un yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-7.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaDHA STAT Mersin Stadyumu HAKEMLERAltayMücahit DeğirmenciOgün  KamacıYunus EmerMesutKubettinEmrahMahmutBekirDkAbdurrahmanNurullah xx Furkan xx DkAhmet  BenerYiğitMert AMED SPORTİF Zülküf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24