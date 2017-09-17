Mersin İdmanyurdu: 0 Kastamonuspor 1966: 6

Mustafa İNSAN / MERSİN,(DHA) -
STAT. Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Murat Altan (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan (x)- Kubettin (x), Emrah (x), Mahmut (x), Ahmet (x), (Dk. 15 Bekir x) , Mert (xx), Emre (x), ( Dk.75 Emre Can x), (Dk. 38 Yunus x), Doğukan (x), Nurullah ( xx), Furkan (x), Gökhan (x)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Doğan (xx), (Dk.46 Murat x), Ümit (xx), Erkan (xx), Halil İbrahim (xx), Abdullah (xxx), Youssef (xx) (Dk.80 Çağrı x) , Ömer Can (xx), Faruk (xx), Alican (xxx), Ferit (xxx) (Dk. 69 Ali x)
GOLLER: Dk. 9 Ferit, Dk. 22 Alican (pen.) Dk. 33 ve 80 Abdullah, Dk. 72 Ömer, Dk. 89 Alican
SARI KART: Furkan (Mersin İdmanyurdu) - Çağrı (Kastamonuspor 1966)
KIRMIZI KART: Dk. 21 Gökhan, Dk. 38 Hasan (kaleci) Mersin İdmanyurdu
TFF 2 Lig Kımızı Grup’ta Mersin İdmanyurdu, Kastamonuspor 1966\'ya 6-0 mağlup oldu.
9\'uncu dakikada korner atışı sonrasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ferit’in kafa şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
21\'inci dakika Gökhan\'ın ceza alanı içerisinde topa elle dokunması sonucu hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alican\'ın sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-2
33\'üncü dakikada ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Abdullah’ın sert şutunda top kalecinin solundan geçerek filelerle buluştu: 0-3
38\'inci dakikada kaleci Hasan\'ın topu ceza alını dışında tutması sonucunda hakem Yalçın Taşkınfurat direkt kırmızı kartı gösterdi.
72\'nci dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Ömer’in sert vuruşunda meşin yuvarlak fillerle buluştu: 0-4
80\'inci dakika Ömercan\'ın vuruşunda topla buluşan Abdullah’ın sert şutu topu filelerle buluştu: 0-5
89\'uncu dakikada Abdullah’ın sert şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Alican’ın vuruşunda top filelere gitti: 0-6