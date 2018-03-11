Mersin İdmanyurdu - Tuzlaspor: 0-5

Mustafa ERCAN / MERSİN, DHA)
STAT: Mersin
HAKEMLER: Bilal Köseoğyu(xx), Cankut Gönenç(xx), Çetin Öncel (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x), Kudbettin Tekin Oğrak (x), Bekir Can Sözmez (x) Mert Arabacı (x) (57 Dk. Mustafa Çiçek (x) Batuhan Yarbaş (x) (46 Dk. Abdurrahman Türkmen (x) (69 Dk. Enes Samet Topal (x), Emir Kaan Gültekin (x) Hüseyin Dalmış (x), Emre Güney Aras (x), Doğukan Ateş(x), Emre Can Dönmez (x), Oğuz Can Yorulmuş(x),
TUZLASPOR: İsmail Çipe (xxx), Bülent Uzun(xx), Sadık Baş (xx), M. Ozan Tahta işleyen (xx) (85 Dk. Can Demir Aktav (x), H. Mustafa Karabulut (xxx), Emre Keleşoğlu(xx) Keram Şeras (xxx) (63 Dk. Turgay Gölbaşı (x), Ayhan Tuna üzümcü (xx) Lider Koç (xx), Berat Ali Genç (xx) ( 69 Dk. Cem Sultan (x), Murat Yılmaz (xxx)
GOLLER: 13 Dk. Mustafa Karabulut, 17 Dk. Murat Yılmaz, 42 Dk, Mustafa Karabulut, 52 Dk. Murat Yılmaz, 74 Dk. Sadık Baş,
SARI KARTLAR: Kerem Şeras, Mustafa (Tuzlaspor ), Abdurrahman Türkmen (Mersin İdmanyurdu)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 26\'ncı haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında ağırladığı Tuzlaspor\'a 5-0 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)