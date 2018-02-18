Mersin İdmanyurdu - Tokatspor: 0-4

Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)
STAT: Mersin
HAKEMLER: Emre Abar xx, Emin Barlas xx, Tolga Özcan xx
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan(xx), - Mesut Ağgül(xx), Kudbettin Tekin Oğrak(x), Emrah Özyaylaz (xx)(Dk. 82 Enes Samet Toprak (?), Bulut Yüksel Sağın(x) (Dk. 45 Abdurrahman Türkmen(x), Mert Arabacı(xx), Batuhan Yarbaşar(x), Emir Kaan Gültekin(xx), Hüseyin Dalmış(xx), Emre Güney Aras(x), Emre Can Dönmez(x) (Dk. 65 Oğuz Can Yılmaz (x)
TOKATSPOR: Akın İsmail Köroğlu (xxx), - Murat Cömert (xx), Ömercan Öndaş (xx), Yaşar Yurduseven (x) (Dk. 79 Hasan Erbey (x), Encüment Eray Ataklı (x), Teoman Safa Erkan (xx), Mehmet Öztonga (xx), Nezir Özer (x) (Dk. 46 Enes Keleş (xx), Emin Soğuk (xx), Recap Türköz (xxx) (Dk. 73 Muhammed Şükrü Aslan (x), Hakan Ateş (x)
GOLLER: Dk. 6 Recep Türköz, Dk. 56 Enes Keleş, Dk. 76 Teoman Safa, Dk. 90 Ercüment Eray Ataklı (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Nezir Özer (Tokatspor)
TFF 2\'nci Ligi Kırmızı Grup 23\'ncü hafta mücadelesinde Mersin İdmanyurdu, kendi sahasında konuk ettiği Tokatspor\'a 4-0 yenildi.
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