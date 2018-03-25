T24 LogoT24 Logo
Spor

Mersin İdmanyurdu - Menemen Belediyespor: 1 - 3

STAT: Mersin Mustafa ERCAN / MERSİN, DHA) HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Aykut Onar (xx) MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x) -  Emre Özyaylaz (x), Batuhan Yarbaş (x) (Dk

25 Mart 2018 20:29

STAT: Mersin
Mustafa ERCAN / MERSİN, DHA)
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Aykut Onar (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x) -  Emre Özyaylaz (x), Batuhan Yarbaş (x) (Dk. 62 Enes Samet Toprak (x), Bekir Can Sönmez (xx), Mustafa Çiçekli (x) (Dk. 82 Mert Ünel (x), Mert Arabacı (x), Emin Kaan Gültekin (xx), Hüseyin Dalmış (x) Doğukan Ateş (xx). Emre Can Dönmez (x), Oğuz Can Yorulmuş (x)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram Olgun (xx), Cihan Can, (x), Mustafa Şen (x), Samet Günhan(x) (Dk. 60 Ozan Papaker (xx), Yasin Güreler (x), Mert Kula (x), Murat Erdemir (x), Semih Ceylan (x)(Dk. 26 Furkan Bayır (xx), Samet Ali Kaya (x), Kerem Bulut (x) (Dk. 72 Yıldıray Koçal (x)
SARI KARTLAR: Emre Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu) - Furkan Bayır (Menemen Belediyespor)

GOLLER: Dk. 47 Emir Kaan Gültekin (Mersin İdmanyurdu) - Dk. 28 Furkan Bayır, Dk. 73 Yıldıray Koçal, Dk. 78 Ozan Papaker (Menemen Belediye Spor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 28\'inci haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Menemen Belediyespor\'a 1-3 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

STAT Mersin Mustafa ERCANMERSİN DHA HAKEMLER Serdar AkkoçoğluBarışAykut OnarYunus Emre AslanBatuhan YarbaşDkEnes Samet ToprakBekir Can SönmezMustafaMertMert ArabacıEmin Kaan GültekinHüseyin DalmışDoğukan Ateş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24