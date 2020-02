Mersin İdmanyurdu - Bucaspor: 1 - 6

STAT: Mersin

Mustafa ERCAN / MERSİN, DHA)

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Özcan Sultanoğlu(xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x), Kudbettin Tekin Oğrak (xx), Emrah Özyaylaz (xx) (Dk. 66 Emre Can Dönmez) , Enes Samet Toprak (xx) (Dk. 59 Abdurahman Türkmen (x), Mert Arabacı(xx, Batuhan Yarbaş (X) (Dk. 42 Bekir Can Sönmez (xx), Emin Kaan Gültekin (xx), Hüseyin Dalmış (xx), Emre Güney Aras (xx), Doğukan Ateş(xx), Oğuz Can Yorulmuş (xxx)

BUCASPOR: Hüseyin Koç (xx), Emre Toraman (xx) (Dk. 74 Cuma Menize (x), Onur Alkan (xx), İbrahim Şirin (xx) (Dk. 65 Devrim Bekar (x), İlyas Çakmak (xxxx), Emre Özkan (xxx), Murat Akyüz (xx), Uğurcan Yazğılı (xx), Abdullah Balıkuv (xx), Oğuz Aydın (xx), Saruhan Fındıkçı (xx) (Dk. 79 Deniz Pero (x)

SARI KARTLAR: Batuhan, Kudbettin Tekin, Hüseyin Dalmış (Mersin İdmanyurdu), İbrahim Şirin (Bucaspor)

GOLLER: Dk. 3 Oğuz Can Yorulmuş (Mersin İdmanyurdu), Dk. 1 İbrahim Şirin, Dk. 7 Emre Özkan, Dk. 19, Dk. 55, Dk. 63, Dk. 76(P) İlyas Çakmak

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 24\'ncü haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Bucaspor\'a 6-1 mağlup oldu.

(FOTOĞRAFLI)