-Mersin İdman Yurdu: 2 - Gaziantepspor: 0 MERSİN (A.A) - 24.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Mersin İdman Yurdu, Gaziantepspor'u 2-0 yendi. 48. dakikada Mustafa Keçeli'nin sol kanattan ortaladığı topla buluşan Nobre, rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi. 54. dakikada Erman Özgür'ün verdiği pasta topla buluşan Nduka, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta yollayarak takımı adına önemli fırsattan yararlanamadı. 75. dakikada konuk ekipten Cenk'in kullandığı serbest vuruşta top, Mersin İdman Yurdu oyuncularına çarparak kornere gitti. 76. dakikada Gaziantepsporlu Nounkeu'nun uzaktan vurduğu sert şutta meşin yuvarlak, kale direğinin sağ tarafından auta çıktı. Maçın geride kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mersin İdman Yurdu, karşılaşmayı 2-0 yendi kazandı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Selçuk Kaya xx, Hakan Yemişken xx Mersin İdman Yurdu: Hakan Arıkan xxx, Boum xx, Erman Özgür xxx (Dk. 68 Beto xx), Nduka xxx, Zurita xx (Dk. 85 Mehmet Polat x), Moritz xxx (Dk. 60 Hasan Üçüncü x), Nobre xxx, Ben Yahia xxx, Mustafa Keçeli xxx, İlhan Özbay xxx, İbrahim Kaş xxx Gaziantepspor: Mahmut x, El Yasa xx, Emre xx, De Souza xx, Cenk x, Dos Santos xx, Nounkeu xx, Sosa xx, Yasin x (Dk. 72 Binya x), Orhan x (Dk. 53 Djako xx), Popov xx (Dk. 71 Şenol x) Goller: Dk. 35 Moritz (penaltıdan), Dk. 48 Nobre (Mersin İdman Yurdu) Sarı kartlar: Dk. 17 Dos Santos (Gaziantepspor), Dk. 80 Beto (Mersin İdman Yurdu)