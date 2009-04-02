‘Mersin hakettiğini değil, layığını buldu’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Macit Özcan, mazbatasını alır almaz, AKP'nin Mersin Milletvekili ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in ‘Mersin hak ettiğini buldu' açıklamasını, “Mersin hak ettiğini değil layığını buldu” diyerek yanıtladı.



Büyükşehir Belediye Başkanlığına 3'üncü kez seçilen Macit Özcan, Mersin Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Özcan, ``Karşımızda bir muhalefet değil, 4 muhalefet vardı. Herkes Macit Özcan'ı hedef aldı. Ancak halkın takdiriyle birinci olduk. Mersin hak ettiğini değil, layığını buldu'' diye konuştu. Türkiye'de seçilen diğer başkanlara oranla en çok denetlenen başkan olduğunu anlatan ve konuşması sık sık `Büyük Başkan' sloganları ile kesilen Macit Özcan şöyle dedi:



"Allah'a şükür adliyeye intikal etmiş tek davamız olmadı. Ancak o kadar çok Macit Özcan aleyhine çalıştılar ki, müfettişlere intikal etmiş dosyaları bile ev ev dağıttılar. `Mersin'i Dubai yapacağız' dediler. Biz `Mersin'i çağdaş bir kent yapacağız Dubai değil' dedik. Bakanımız diyor ki `Macit Özcan Mersin'i Venedik'e çevirmiş. Evet Mersin'i Venedik yaptık. Kongre Sergi Sarayı bir Venedik'tir. Televizyona çıkarak Mersin'in köyünde çekilmiş koyun ve mezbahane fotoğraflarını halka gösteriyorlardı. Bu durumda Mersin'in turizmini nasıl geliştireceksiniz? Amaç Macit Özcan'a nasıl vurabiliriz.''



Konuşmasının ardından Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Özcan, Büyükşehir Belediye binası önünde 3 koç kestirerek tebrikleri kabul etti.

