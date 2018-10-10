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Kültür-Sanat

Mersin Engelsiz Sanat Festivali, 'Grammy' ödüllü Feliciano konseri ile başlıyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlayacak

10 Ekim 2018 20:18

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 2\'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlayacak. Festivalin ilk gününde Grammy ödüllü Jose Feliciano sahne alacak.
Dünyada engellilerin yaşamlarına dikkat çekmek amacı ile organize edilen ilk ve tek festival olarak öne çıkan ve 4 gün boyunca 149 sanatçının ağırlanacağı festival, kent merkezindeki Ulu Camii önünden harekete geçecek kortejin Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı\'na yürümesi ve Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması ile start alacak. Ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) önünde Engelsiz Koro, Danil  Pluzhnikov, Orhan Murad, Gatto Gabriel & Steven Cyril ve konser verecek.
Saat 20.00\'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'nde ise sahneye ilk olarak Çağatay Aras çıkacak. Gecenin son konuğu da 9 Grammy ödülü kazanan dünyaca ünlü PortoRikolu gitarist ve şarkıcı Jose Feliciano olacak.

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