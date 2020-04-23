Mersin'de yalnız yaşayan kadının evinden 30 ton çöp çıktı!

Mersin'de, yalnız yaşadığı öğrenilen F.T. (65) isimli bir kadının müstakil evinden, yaklaşık 30 ton çöp çıkarıldı.

Toroslar Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden ve çöplerden yaşanmaz hale gelen Turunçlu Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi temizledi.



Mahalle sakinlerinin etrafa pis kokular yayıldığı yönündeki şikayeti üzerine harekete geçen Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen F. T (65) isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı.

Evden ve bahçeden 15 kamyon çöp çıkarıldı

Müstakil evin bahçesinde çöp ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi.



Yılların çöpü biriken ve hırdavatla dolu evde, temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, evin temizlenmesi ise saatler sürdü. Boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.



Ev daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar, yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışması sonrası rahat bir nefes aldıklarını dile getirdiler.