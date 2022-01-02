Mersin’de mitinge izin verilmeyen meydana Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting düzenlemesine izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu temel atma törenine katılacak.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemek istemişti. Ancak, Valilik, 'Orası miting alanı değil' dedi. Kılıçdaroğlu da, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, “Ama aynı meydanda; AKP Genel Başkanı miting düzenlemişti. Bizde düzenleyeceğiz” dedi. İtirazlardan bir sonuç alınamadı. Miting bir başka meydanda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deneyimli bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu'nun aynı meydanda miting düzenlemesine izin verilmiş olsa, ertesi gün, AKP ve CHP'nin miting fotoğrafları karşılaştırılacak ve bunu basınla paylaşacaktı. CHP'liler, mitinglerinin daha kalabalık olacağını biliyorlardı. O karşılaştırma yapılamadı. Çünkü, Valilik, “Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemedi. Açılış yaptı” görüşünü savundu. Madem, “Miting” demeden Cumhuriyet Meydanı veriliyorsa, CHP'de 3 Ocak 2022 Pazartesi günü o meydanda temel atma töreni düzenlenmesini kararlaştırdı. Tören, Mersin için son derece önemli. Çünkü metronun temeli atılacaktı." ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ittifak yapılmamış, İYİ Parti de aday çıkarmıştı. Durum, bugün çok farklı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da 3 Ocak'ta Mersin'de yapılacak törene davet edildi. Eğer programda değişiklik olmazsa; Kılıçdaroğlu ile birlikte Meral Akşener de Mersin'de olacak."