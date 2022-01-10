Mersin de Metaverse evrenine giriyor

Sanal dünyaları bir araya getiren Metaverse evrenlerine şehirlerin ilgisi giderek artıyor. Kısa süre önce Ankara’nın Metaverse testlerinin yapılacağı dördüncü dünya şehri olmasının ardından Mersin de Metakent adı ile Metaverse evrenine katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk ipuçları verilen Metakent Mersin projesi, Mersin'i Metaverse dünyasına taşımayı amaçlıyor. Tüm şehir sakinlerini Metaverse dünyasında buluşturacak proje Türkiye açısından da bir ilk olacak.

Projenin web sitesi yakın zamanda hizmete girecek. Metakent Mersin projesinin sanal ortamda şehir gezileri, toplantılar, etkinlikler gibi pek çok detay sunacağı tahmin ediliyor. Şimdilik proje hakkında ayrıntı mevcut değil.