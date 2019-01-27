Mersin'de İyi Parti'den istifa

Mersin'de İyi Parti Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel ve beraberindeki bazı partililer istifa ettiklerini açıkladı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. İbrahim Özel, "Tek tartışılmazımız, inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emek verenin lütufa ihtiyacı yoktur. Hiçbir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, siyasi hareketin değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Tüm Mersinli hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İyi Parti'den istifa ediyoruz" dedi.

27'nci Dönem Genel Seçimleri'nde İyi Parti'nin 6. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Avukat Hasan Doydu ise istifaların mevki ya da makamla ilgili olmadığının altını çizdi. (DHA)