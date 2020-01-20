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Mersin'de iş cinayeti: Fırındaki asansöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

20 Ocak 2020 12:51

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ekmek fırınında çalışan bir işçi, yük asansörüne başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Sanayi Mahallesi’ndeki bir ekmek fırınında, yük asansörüyle üst kata malzeme çıkartmaya çalışan İlker Türker, başını asansör ile duvar arasında başını sıkıştırdı. Türker olay yerinde hayatını kaybetti. 45 yaşındaki işçinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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