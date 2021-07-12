Mersin'de hayvana işkence | Elektrikli bisiklete iple boynundan bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi, bin 33 lira para cezası aldı!

Mersin'de bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüde, iple boynundan bağlanan bir köpek, elektrikli bisiklet üzerindeki kişi tarafından yolda kilometrelerce sürüklendi. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen polis tarafından söz konusu kişi yakalandı. Köpeğe işkence eden kişiye bin 33 TL para cezası verildi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay, bir vatandaşın boynu bağlanan bir köpeğin motosikletin arkasında sürüklendiğine dair ihbarı ile ortaya çıktı. Olayı araştıran Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisikleti kullanan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıya Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten bin 33 lira idari para cezası kesildi.

İşkence gören köpek ise koruma altına alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.