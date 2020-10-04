Mersin'de çocuklarını canlı yayında döverek "El sallayın" diyen adam tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı. Evdeki yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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