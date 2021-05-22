Mersin'de 60 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu

Fosili detaylı incelemelerini yaptıktan sonra müzede sergileyeceklerini kaydeden Ayas, "Paleosen dönemi yaklaşık 60 milyon yıl öncesi bir dönem. Bu dönemde Anadolu'dan bahsedemiyoruz. Anadolu Tetis Denizi'nin tabanı olarak geçiyor. O dönemlere ait deniz canlısı fosili. Çok sayıda örnek var, bu da Anadolu'nun bir deniz tabanı olduğunu kanıtlıyor. Mersin fosil yönünden çok zengin. İnsanlar doğada gezerken bu fosillerle karşılaşıyor. İnsanlara için ilginç geliyor ve evlerinde barındırıyorlar. Bu doğru bir şey değil; çünkü fosillerin bilimsel önemi var. Müzeler, fosillerin diğer insanlar tarafından görülmesi için fırsat. Ben elinde fosil olanların müzeye bağışlaması için çağrı yapıyorum" dedi. (DHA)