Mersin’de 177 okuldan 101'i depreme dayanıklı değil

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, hem soru önergesi hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığına Mersin’de depreme dayanıklı olan okul ve kamu kurumu binalarının sayısını sordu.

Evrensel'in haberine göre Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği yanıtta Mersin’de 2011 ve 2020 yılları arasında 177 okul ve kurumun deprem tahkikinin yapıldığı ve bu okul ile kurumlardan sadece 76 tanesinin depreme dayanıklı olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

Gelen yanıtta ayrıca “7 okul ve kuruma güçlendirme yapılmıştır. 63 tane okul ve kurumun güçlendirilmesi gerekmektedir. 29 okul ve kurumun depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmiş ve yıkılarak yerine yeni okul binası yapılmıştır. 2 okulumuz da yıkım aşamasında olup, bu okullarda eğitim-öğretim yapılmamaktadır. Onarım ve güçlendirme çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemler devam etmektedir” denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Antmen “Türkiye deprem kuşağında. Bizim en önemli gündemimiz, ana gündemimiz deprem ve depreme karşı alınacak önlemler olmalı. Deprem vergilerinin depremlerin verebileceği zararları önlemek için harcanmadığı ortaya çıktı. Bakın gelen yanıtta da açıkça görülmektedir ki okullarımızın yarısı depreme dayanıklı değil ve acilen dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bu tablo korkarım ki tüm Türkiye’de böyle. Yüz binlerce çocuğumuz ve vatandaşımız risk altında. Bir deprem anında, depreme dayanıksız bir okulun yıkıldığını düşünmek bile istemiyorum. İstanbul’da 7.5 şiddetinde bir deprem beklendiğini artık bütün uzmanlar söylüyor. Yarın çok geç olabilir. Biran önce başta okullarımız olmak üzere binaların depreme dayanıklılık testlerini yapalım. Yıkılması gereken okulları yıkıp yerine depreme dayanıklı okullar yapalım. Biz muhalefet olarak tam destek vereceğiz, elimizden geleni yapacağız. Yeter ki vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın canını düşünsünler” dedi.