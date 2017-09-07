Mersin Büyükşehir'de 'İhaleye fesat karıştırma' davasına devam edildi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP\'li Macit Özcan\'ın \'İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve organize suç örgütü kurmak\' suçlarından yargılandığı davasının görülmesine devam edildi.

Eski Başkan Macit Özcan ile kardeşleri Tacit ve Sacit Özcan, oğlu İlker Özcan, müteahhitler Erol Avgören, Cengiz Akray ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 48 kişinin yargılandığı davanın Mersin 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasına sanıklardan bazıları katıldı. Macit Özcan\'ın katılmadığı duruşmada, avukatlar bilirkişi raporuna ilişkin görüşlerini mahkeme heyetine sundu. Avukatlar, raporun kendi savunmalarını destekler nitelikte olduğunu, rapora göre, belediyenin herhangi bir zarara uğratılmadığının anlaşıldığını söyledi. Avukatlar, sürecin müvekkillerine birçok açıdan zarar vermesi nedeniyle davanın biran önce sonuca bağlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI