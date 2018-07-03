Mersin Büyükşehir, Petronyte'yi kadrosuna kattı

MERSİN, (DHA)

Mersin\'i Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde temsil eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Litvanyalı Gintare Petronyte\'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'da 2 yıl önce forma giyen Litvanyalı oyuncu ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, \"1989 doğumlu, 1.96 boyundaki tecrübeli oyucu Gintare Petronyte ile 1 yıllık anlaşma yapıldı\" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca transfer çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.

(FOTOĞRAFLI)

