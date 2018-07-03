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Spor

Mersin Büyükşehir, Petronyte'yi kadrosuna kattı

MERSİN, (DHA) Mersin'i Bilyoner

03 Temmuz 2018 14:58

MERSİN, (DHA)

Mersin\'i Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde temsil eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Litvanyalı Gintare Petronyte\'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'da 2 yıl önce forma giyen Litvanyalı oyuncu ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, \"1989 doğumlu, 1.96 boyundaki tecrübeli oyucu Gintare Petronyte ile 1 yıllık anlaşma yapıldı\" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca transfer çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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