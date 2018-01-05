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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - TTT Riga: 88-70

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) SALON: Edip Buran Spor Salonu HAKEMLER:  Aleksander Pavlov (xx), Yury Ihnatsyeu (xx), Vladimir Jevtovic (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Asena Yalçın 18 (xxx), Gajic 11 (xxx), Hartley 10 (xxx), Cado 15 (xxx), Thomas 24 (

05 Ocak 2018 00:49

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER:  Aleksander Pavlov (xx), Yury Ihnatsyeu (xx), Vladimir Jevtovic (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Asena Yalçın 18 (xxx), Gajic 11 (xxx), Hartley 10 (xxx), Cado 15 (xxx), Thomas 24 (xxx), Gülşah Gümüşay 7 (x) , Tuğba Oral 3 (x)
TTT RİGA: Eibele, Melnbarde 21 (xxx), Stewart 8 (x), Krastina 26 (xxx), Malott 2 (x), Priede 5 (x), Veidere 2 (x), Kreslina 6 (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 28-18
İLK YARI: 48-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında, sahasında Letonya\'nın TTT Riga takımını ağırladı. Maçın tamamında rakibine karşı üstünlük sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, savunmada gösterdiği başarılı performans ve isabet bulan atışlar yapması sonucu maçı rahat kazandı. Deplasmanda oynayacağı maç öncesi avantaj sağlayan Mersin ekibi, karşılaşmayı 88-70 kazandı.

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