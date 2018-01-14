Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 87-77

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Önder Yılmaz (xx), Ali Köseoğlu (xx), Umut Özgün Ergün (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 9, Marica (xxx,) 25, Hartley (xxx) 27, Tuğba Oral 0 (x), Krystal (xxx) 20, Sasa (xx) 6

GALATASARAY: Jeanne (xxx) 10, Işıl (xx) 8, Dubljevic (xx) 8, Petronyte (xxx) 12, Tuğba (xx) 4, Davis (xxx) 22, İrem Naz (xx) 7 Gizem (xx) 6

1\'İNCİ PERİYOT: 27-20

İLK YARI: 44-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-53

4\'ÜNCÜ PERİYOT: 87-77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray\'ı 87-77 mağlup etti. Maç boyunca pota altında etkili olan Mersin Büyükşehir, rakip potada üst üste basketleri bulunca, maçı rahat kazandı.

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