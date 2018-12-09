Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 70-80

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Erhan Gürsel (xx), Uygar Kurt (xx), Mesut Öztürk (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xx) 4, Burcu Çiğil (x), Gintare Petronyte (xxx) 18, Tiffany Mitchell (xxx) 19, Ashley Walker (xxx) 24, Melis Talay (x) 2, Sena Özekli (x), Melisa Korkmaz (x), Gonca Karataş (x), Sasa Cado (x) 3, Avinar Kaya, Sena Özekli, Özge Karataş

ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (x), Sevgi Uzun (xx) 2, Alina Iagupova (xxx) 30, Liudmyla Naumenko (xxx) 8, Astou Ndour (xxx) 13, Şaziye İvegin (x), Kim Mestdagh (xxx) 14, Sera Özelçi (xxx) 6, Pelin Bilgiç (xxx) 5, Meltem Avcı (xx) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 15-15

DEVRE: 32-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-60

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 8\'inci haftasında iki Mersin temsilcisi karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 14 puanla liderlik koltuğunda oturan Çukurova Basketbol, 10 puanla 9\'uncu sırada bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor\'a konuk oldu. Savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Çukurova Basketbol, maçı 80-70 kazanarak liderliğini sürdürdü.

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