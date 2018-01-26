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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Carolo Basket: 80-71

Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)- SALON: Edip Buran HAKEMLER: Alessandro Martoline (xx) , Ivana Ivanovic (xx) , Aliaksandr Syrytsa (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Bria Hartley (xxx) 18, Krystal Thomas (xxx ) 19, Asena Yalçın (x) 2, Sasa Cado (xxx) 18,

26 Ocak 2018 00:36

Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)-

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Alessandro Martoline (xx) , Ivana Ivanovic (xx) , Aliaksandr Syrytsa (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Bria Hartley (xxx) 18, Krystal Thomas (xxx ) 19, Asena Yalçın (x) 2, Sasa Cado (xxx) 18, Marija Gajic (xx) 14, Aija Putnina (x) 9
CAROLO BASKET: Clarissa Dos Santos (xxx) 18, Amel Bouderra (xxx) 19, Kalis Loyd (x) 5, Kaleena Mosqueda (x) 3, Valeriya Berezhynska (x) 6 , Ana Filip (x) 10, Sara Chevaugeon (x) 10
1\'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 26-35 
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 51-53

Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Fransız ekibi Carolo Basket\'i 80-71 yenerek büyük bir avantaj elde etti.
Edip Buran Spor Salonu\'nda oynanan maça her iki takım da kontrollü başladı. İlk periyot karşılıklı sayılarla geçerken, bu periyotu ev sahibi ekip 19-17 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda ise Fransız ekibi Carolo Basket, bulduğu sayılarla bir anda öne geçti ve devre arasına 26-35 önde girdi. Maçın 3\'üncü periyodunda ise toparlanan ve bulduğu sayılarla rakibini yakalayan Mersin ekibi, rakibine de az sayı attırdı. Bu periyotu rakip takım 53-51 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise sahada fırtına gibi esen ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan turuncu-beyazlı ekip, maçı 80-71 kazanmasını bildi.

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