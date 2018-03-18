Mersin Büyükşehir Belediyespor - Yakın Doğu Üniversitesi:56-58 

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Ahmet Tunca Evcil (xx), Egemen Ercan (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 10, Marica (xx) 3, Gülşah (x), Bria (xxx) 23, Krystal (xx) 8, Deniz (xx) 3. Aija (xx) 9
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (x) 1, Cansu (xx) 6, Jantel (xxx) 13, Sandrine (xx) 12, Courtney (xxx) 17, Elin (x) 3, Bahar (x) 3, Kuanitra (x) 3,
1\'İNCİ PERİYOT: 19-12
DEVRE: 34-25
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 44-44
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi\'ne 56-58 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)