T24 LogoT24 Logo
Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Yakın Doğu Üniversitesi:56-58 

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) SALON: Edip Buran HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Ahmet Tunca Evcil (xx), Egemen Ercan (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 10, Marica (xx) 3, Gülşah (x), Bria (xxx) 23, Krystal (xx) 8, Deniz (xx) 3

18 Mart 2018 19:35

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Ahmet Tunca Evcil (xx), Egemen Ercan (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 10, Marica (xx) 3, Gülşah (x), Bria (xxx) 23, Krystal (xx) 8, Deniz (xx) 3. Aija (xx) 9   
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (x) 1, Cansu (xx) 6, Jantel  (xxx) 13, Sandrine (xx) 12, Courtney (xxx) 17, Elin (x) 3, Bahar (x) 3, Kuanitra (x) 3,  
1\'İNCİ PERİYOT: 19-12
DEVRE: 34-25
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 44-44
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi\'ne 56-58 mağlup oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA SALON Edip Buran HAKEMLER Aydın KaraçamAhmet Tunca Evcil xx Egemen Ercan xx MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Asena xxMarica xxBria xxxKrystalDenizAijaDOĞU ÜNİVERSİTESİ OlcayCansuJantelSandrineCourtney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24