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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - WBC Enisey: 90-77

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA) SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Dumitru Stasiev (xx), Martina Mekelova (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 11, Gintare Petronyte (xxx) 28, Sasa Cado (xxx) 3, Tiffany Mitchell (xxx) 6, Ash

13 Aralık 2018 00:06

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA)

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Dumitru Stasiev (xx), Martina Mekelova (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 11, Gintare Petronyte (xxx) 28, Sasa Cado (xxx) 3, Tiffany Mitchell (xxx) 6, Ashley Walker (xxx) 34, Burcu Çiğil (xxx) 3, Melis Talay (xxx) 5, Melisa Korkmaz (xx)
WBC ENISEY: Stephanie Mavunga (xxx) 30, Myisha Hines Allen (xx) 7, Marina Goldyreva (xx) 6, Alexandra Marchenkova (xx) 3, Daria Namok (xxx) 15, Ekaterina Kiryanova (xx) 3, Veronika Dorosheva (xxx) 13, Olga Vorobeva (x), Natalya Dorovskikh (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 25-30
İLK YARI: 50-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-59

Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu\'nun 6\'ncı haftasında Rusya temsilcisi WBC Enisey\'i konuk etti. Ev sahibi ekip büyük mücadeleye sahne olan müsabakayı 90-77 kazanarak gruptaki 3\'üncü galibiyetini aldı.

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