Mersin Büyükşehir Belediyespor - WBA Moscow: Ruzomberok: 85-76

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)
SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Jelena Smiljanic (xx), Hugues Thepenier (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 12 (xxx), Deniz Çolakoğlu 5 (x), Marica Gajic 18 (xxx), Yaren Uslular 1 (x), Gülşah Gümüşay 2 (x), Aysun Yararbaş 2 (x), Bria Nicole Hartley 17 (xxx), Sasa Cado 16 (xxx), Krystal Victoria Thomas 12 (xxx),
WBA Moscow: Karina Nizamova 6 (x), Raisa Andrianova 8 (x), Anastasia Plisova 8 (x), Liudmila Sapova 14 (xxx), Olga Aksenova 6 (x), Anna Leshkovtseva 13 (xxx), Mariia Toropova 6 (x), Mariia Kaitukova 8 (x), Nina Glonti 7 (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 21-21
İLK YARI: 45-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53
Kadınlar Avrupa Kupası 2\'nci Tur 2\'nci maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı WBA Moscow takımını 85-76 yenerek bir üst tura çıktı.
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