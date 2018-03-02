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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Reyer Venezia: 73-79

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) SALON: Edip Buran Spor Salonu HAKEMLER: Gentian Cici  (xx), Vladimir Tsekov (xx), Boris Krejic (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Asena Yalçın 17 (xxx), Gajic 7 (xx), Bria 25 (xxx), Cado 2 (x), Thomas 10 (xxx), Deniz 2 (x)

02 Mart 2018 00:13

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Gentian Cici  (xx), Vladimir Tsekov (xx), Boris Krejic (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Asena Yalçın 17 (xxx), Gajic 7 (xx), Bria 25 (xxx), Cado 2 (x), Thomas 10 (xxx), Deniz 2 (x) , Eshaya 6 (x), Aja 2 (x), Tuğba 2 (x)
REYER VENEZİA: Mlica 4 (x), Debora 7 (x), Riquna  9 (x), Malott 2 (x), Marie 17 (xxx), Walker 15 (xxx), Martina 2 (x), Valeria 16 (xxx), Caterina 7 (x), Camille 2(x)
1\'İNCİ PERİYOT: 22-25
İLK YARI: 41-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65 
SONUÇ: 73-79

Mersin Büyükşehir Belediyespor, EuroCup Kadınlar çeyrek final ilk maçında sahasında İtalya\'nın Reyer Venezia takımını ağırladı.
Maçın tamamında büyük bir mücadele sergileyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, farkın açılmasına izin vermedi. Savunmada gösterdiği başarılı performansı hücumda bulamayınca sayı üretemeyen Mersin ekibi, karşılaşmayı 73-79 kaybetti.

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