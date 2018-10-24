Mersin Büyükşehir Belediyespor - OGM Ormanspor: 75-70

Adnan AÇIKGÖZ / Mersin,(DHA) -
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Alin Nicolae (xx), Vladyslav Isachenko (xx), Veronika Vavrova (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xxx) 16, Emel Güler (xx) 1, Sasa Cado (xxx) 14, Tiffany Mitchel (xxx) 17, Ashley Walker (xxx) 13 , Melis Talay (xxx) 11, Melisa Korkmaz (xx) 3, Gonca Karataş (x), Gintare Petronyte (x), Özge Karataş (x), Sevgi Yasa (x), Burcu Çiğil (x)
OGM ORMANSPOR: Kahleah Copper (xxx) 24, Nilay Kartaltepe (xx) 4, Rebekah Gardner (xx) 12, Aneika Henry (xx) 10, Marie Ruzickova (xx) 7, Dila Aşkın (x) 1, Damla Gezgin (xx) 10, Miray Şahin (x) 2, Naile Çırak (x) , Özge Kavurmacıoğlu (x) , Havvanur Yılmaz (x), Ladin Özel (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 20-16
İLK YARI: 35-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54
MERSİN Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu\'nun ilk maçında OGM Ormanspor\'u ağırladı. İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen maç çekişmeli anlara sahne olurken, ev sahibi ekip soyunma odasına 35-31 önde gitti. Mersin temsilcisi müsabakanın bitimine son 8 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da konuk takım bitime 1.38 dakika kala skoru 70-70\'e getirdi. Son saniyeleri çekişmeli geçin maçı Mersin Büyükşehir Belediyespor 75-70 kazanıp, Avrupa Kupası\'na galibiyetle başladı.
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