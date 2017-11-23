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Mersin Büyükşehir Belediyespor - MBK Ruzomberok: 54-42

Mersin Büyükşehir Belediyespor - MBK Ruzomberok: 54-42 İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) SALON: Edip Buran Spor Salonu  HAKEMLER:  Stanislav Valeev (xx), Christina Manoli (xx), Ivan Milicevic (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena 12 (xxx), Deniz Çolakoğ

23 Kasım 2017 00:19

Mersin Büyükşehir Belediyespor - MBK Ruzomberok: 54-42

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran Spor Salonu 
HAKEMLER:  Stanislav Valeev (xx), Christina Manoli (xx), Ivan Milicevic (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena 12 (xxx), Deniz Çolakoğlu 8 (xx), Hartley 9 (xx), Sasa Cado 8 (xx), Thomas 14 (xxx), Tuğba Taşçı (x), Gülşah Gümüşay 2 (x), Aysun Yararbaş 1 (x), Tuğba Oral (x)
MBK RUZOMBEROK: Diawakana (x), Bozoki 7 (xx), Mistinova 11 (xx), Brown 3 (xx), Campbell 6 (xx), Kovacikova 3 (xx), Bartanusova 1 (xx), Janoscikova 4 (xx), Yatskovets 7 (xx)
1\'İNCİ PERİYOT: 10-14
İLK YARI: 19-20
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 32-33

Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu\'nda Slovakya\'nın MBK Ruzomberok takımını evinde ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, rakibini 54-42 mağlup etti.

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