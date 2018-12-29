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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Kırçiçeği Bodrum:101 -  37

MERSİN,(DHA) SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Kara

29 Aralık 2018 19:35

MERSİN,(DHA)

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yücel Çilingir, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Binbir
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 13, Petronyte 30, Sasa Cado 18, Walker 27, Avinar Kaya, Burcu Çiğil 3, Melisa Korkmaz 7, Gonca Karataş, Özge Karataş
KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Beril Albayrak 7, Zivadinovic 11, Kriienko 2, Fatma Ata, Carr 10, Ece Deniz Onat, Büşra Turan 3, Deniz Ataer 2, Begüm Taşkın 2, Kübra Turan
1\'İNCİ PERİYOT: 28-15
DEVRE: 53-23
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 72-31

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 12\'nci haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında Kırçiçeği Bodrum\'u 64 sayı farkla 101-37 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Mersin Büyükşehir Belediyespor\'dan Petronyte oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekibi 5\'inci galibiyetini alırken, Kırçiçeği Bodrum ise 11\'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

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