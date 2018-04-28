Mersin Büyükşehir Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-72

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Turgut Işık, Ahmet Taner İbin, Yiğit Emre Şimşek
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena6, Marica 16, Gülşah 6, Bria 17, Krystal 15, Deniz 2, Aija 2
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge 11, Paris 17, Snytsia 15, Bahar 7, Abdelkader 3, Mitchell 3, Devran 1, Merve 5
1\'İNCİ PERİYOT: 19-22
DEVRE: 31-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-50
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinin ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor\'u 64-72 mağlup etti. Bu sonucun arından seride durum 1-1\'e geldi.
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