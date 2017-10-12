Mersin Büyükşehir Belediyespor - Good Angels Kosice: 76-70

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)
SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Maka Kupadadze (xx), Vladyslav Isachenko (xx), Ofer Manheim (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 2, Marica (xxx) 10, Bria (xxx) 24, Sasa (xxx) 13, Krystal (xx) 13, Deniz (xx) 4, Tuğba (xx) 2, Melike (xx) 8
GOOD ANGELS KOSICE: Zuzana (xxx) 14, Anna (xxx) 21, Devereaux (x) 0, Darxia (xx) 11, Marta (xx) 3, Romana (xxx) 17, Dominika (xx) 2, Angelika (xx) 2
1. PERİYOT: 18-15
2. PERİYOT: 39-33
3. PERİYOT: 61-44
Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu\'nda Slovakya\'nın Good Angels Kosice takımını evinde ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, rakibini 76-70 mağlup etti.
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