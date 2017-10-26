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Mersin Büyükşehir Belediyespor - Enisey: 69-62

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) SALON: Edip Buran Spor Salonu  HAKEMLER:  Chrisostomos Schinas (xx), Alın Nicela Dragos (xx), Manoli Christina (xx)  MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 10, Marica (xxx) 13, Bria (xxx) 19, Sasa (xxx) 16, Krystal (xx) 1

26 Ekim 2017 01:09

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran Spor Salonu 
HAKEMLER:  Chrisostomos Schinas (xx), Alın Nicela Dragos (xx), Manoli Christina (xx) 
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 10, Marica (xxx) 13, Bria (xxx) 19, Sasa (xxx) 16, Krystal (xx) 11, 
ENISEY: Marina (xxx) ,14 Ekaterina (xx) 3, Jacinta (xxx) 15, Laura (xxx) 13, Shannon (xx) 2, Alaxandra (xxx) 11, Natalya (xx) 2, Yulia (xx) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 10-14
İLK YARI: 36-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 45-48

Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu\'nda Rusya\'nın Enisey takımını evinde ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, rakibini 69-62 mağlup etti.

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