Mersin Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Basketbol: 73-66

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran Spor Salonu

HAKEMLER: Sami Özel (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx), Seda Esen (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 5 , Marica (xx) 4, Hartley (xxx) 22, Tuğba Oral (xxx) 10, Krystal (xxx) 11, Deniz (xx) 8, Gülşah (xx) 5, Aysun (xx) 1, Sasa (xx) 7,

ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur (xx)2, Erlana (xxx) 18, Sinem (xx) 8, De Shields (xxx), 10, Alina (xxx) 23, Bahar (xx) 2, Gökşen (xx) 2, Tuğçe (xx) 1

1\'İNCİ PERİYOT: 14-23

2\'NCİ PERİYOT: 28-17

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-45

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi\'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çukurova Basketbol\'u 73-66 mağlup etti. Tüm periyotları önde kapatan Mersin Büyükşehir Belediyespor, son dakikalarda farkın kapanmasına rağmen pota altı ve savunmada etkili olunca kazanmasını bildi.

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